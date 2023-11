Le iniziative in Italia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Spread the love

“Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”. Questa frase, ispirata a una poesia del 2011 della scrittrice peruviana Cristina Torres Cáceres, è stata riproposta da Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa 22enne di Vigonovo morta nei pressi del lago Barcis, vicino Pordenone. Filippo Turetta, l’ex fidanzato, accusato di averla uccisa, è stato arrestato in Germania dopo una settimana di fuga con la sua auto.

La frase è diventata virale sui social ed è diventata anche lo slogan dei sit-in organizzati dalle attiviste in varie città italiane, da Milano a Padova, da Roma a Firenze e oltre, i giorni che sono seguiti al ritrovamento della ragazza. Un modo per salutare Giulia Cecchettin ma soprattutto per dire stop alla violenza sulle donne, perché quella rabbia, quel dolore siano il motore per innescare un cambiamento. Proprio per questo il 25 novembre di quest’anno è una data cruciale, per tutti e tutte.

