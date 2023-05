Incidenti lavoro, due morti e un ferito gravissimo in 24 ore; la strage continua

Spread the love

È di 2 morti e 1 ferito il bilancio dell’ennesino lunedì nero degli Incidenti sul lavoro. Questa mattina hanno perso la vita a Dumenza, in provincia di Varese, un 71enne operaio di una ditta specializzata, colpito da un ramo mentre tagliava un albero, e un’operaia di 60 anni, colpita da un oggetto partito da un macchinario nella carpenteria dove lavorava a Suzzara, in provincia di Mantova.

La donna, dipendente dell’azienda B.C.L., carpenteria che si occupa di servizio di stampaggio dei metalli di produzioni metalliche, è stata colpita da un oggetto mentre era al lavoro nella sede dell’azienda. Sul posto sono intervenuti personale di Areu, l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e personale ATS che hanno constatato il decesso sul posto.

Incidente sul lavoro in provincia di Siena. È accaduto poco prima delle 12 di oggi in una cava lungo la strada provinciale 478, nel comune di Sarteano. Un operaio di 53 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale delle Scotte a Siena. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

https://www.cronachedellacampania.it/2023/05/incidenti-lavoro-due-morti/