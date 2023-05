Via Motti, si ribalta autobotte dei vigili del fuoco: due feriti

Spread the love

Ha coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco l’incidente avvenuto nel pomeriggio del 15 maggio in via Motti a Piacenza, nei pressi dell’incrocio con via Gorra. Si tratta di un’autobotte, che stava effettuando un urgente intervento di soccorso, finita ribaltata su un fianco.

A bordo due vigili del fuoco, rimasti feriti in modo fortunatamente non grave: soccorsi dai sanitari giunti con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica, sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

piacenzasera.it