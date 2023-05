Madonna di Trevignano, arrivano i guardiaparco: per Gisella Cardia rimozione del gazebo abusivo

Spread the love

Il Tribunale di Civitavecchia ha autorizzato il dissequestro dela tettoia abusiva nel campo dei rosari. Stamattina presto in via Campo delle Rose sono arrivati due guardiaparco e il comandante della polizia locale Di Carlo, per la rimozione dei sigilli, la ditta incaricata da Gisella Cardia e da suo marito Gianni a cui fa capo l’associazione Madonna di Trevignano si adopererà per rimovere il manufatto dal terreno delle presunte apparizioni con vista panoramica sul Lago di Bracciano, dove il 3 di ogni mese si radunano a pregare centinaia di seguaci e dove lo scorso mese è stata anche Fanpage.it per documentare quanto accade.

Si tratta di una copertura sul lato sinistro rispetto all’entrata, che la veggente e suo marito avevano fatto mettere, come spiegato in diverse occasioni “per riparare le persone disabili dal sole e dalla pioggia”. Tettoia posta sotto sequestro e di fatto non utilizzata durante lo scorso appuntamento di preghiera del 3 maggio. Le panche, queste ultime restano ancora con i sigilli, per quanto riguarda le statue invece l’associazione tramite i suoi legali impugnerà l’ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi e presenterà ricorso al Tar./

