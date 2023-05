VIDEO – Alluvione in Emilia Romagna – 1.121 Vigili del Fuoco al lavoro: 3.998 interventi svolti ad oggi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In Emilia Romagna 1.121 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso: 301 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 506 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità.

330 sono i soccorritori acquatici, 80 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 38 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 21 i sommozzatori. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 7 gli anfibi, 14 le pompe e idrovore, 4 gli elicotteri, di cui 3 AW139 e 1 S-64 e 10 i droni.

3.998 gli interventi effettuati finora: 1.202 a Bologna, 1.508 a Ravenna, 970 a Forlì Cesena, 318 a Rimini.

Nelle Clip:

1. trasporto generatori di corrente nelle zone isolate con S64

2. Conselice, proseguono le operazioni di soccorso delle squadre dei Vigili del fuoco

3. Lugo, assistenza alla popolazione

4. Conselice, il lavoro dell’anfibio visto dal drone

5. Operazioni di prosciugamento a Faenza, via Chiarini

6. Sorvolo droni area di Conselice (RA)

7. Supporto a personale di Enel per ripristino alimentazione elettrica a Conselice (RA)

8. Conselice, (RA) supporto alla popolazione

9. Messa in sicurezza serbatoio GPL coinvolto da una frana a Galeatta (FC)

VIDEO