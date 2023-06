Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalla tarda mattinata tre squadre di Vigili del fuoco sono impegnate a Portoferraio (LI), sull’isola d’Elba, per l’incendio in un ditta che tratta articoli per la ristorazione: coinvolto un capannone, il cui tetto è crollato, fiamme sotto controllo. Elicottero del Corpo nazionale in sorvolo sull’area.

VIDEO