Il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco in visita al Centro ESA di Osservazione della Terra

Spread the love

L’1 giugno si è svolta la visita del Capo dipartimento Prefetto Laura Lega e del Capo del C.N.VV.F. Ing. Guido Parisi presso la sede in Italia, a Frascati, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’ESA ESRIN. Lo rende noto la stessa agenzia spaziale. Ad accoglierli, il Direttore Simonetta Cheli e il suo staff, presenti per il C.N.VV.F. il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Marco Ghimenti, il Direttore Centrale della D.C.P.S.T. Ing. Eros Mannino e il Nucleo Investigativo Antincendi che ha organizzato l’incontro.

La visita si è svolta in diverse fasi, inizialmente con lo scambio di informazioni reciproche che hanno consentito di conoscere con maggior dettaglio l’operato dell’Agenzia Spaziale Europea, non solo l’attività svolta, ma tutti i possibili sviluppi per una futura collaborazione.

Il Direttore Simonetta Cheli ha in particolare illustrato IRIDE, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra che sarà realizzato in Italia, su iniziativa del Governo italiano, grazie alle risorse del PNRR e sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell’ESA, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Si è inoltre parlato del sistema di attivazione della “Carta Internazionale dei Disastri” che consente alle nazioni di richiedere dati e informazioni satellitari in caso di disastri.

Il Prefetto Laura Lega e l’Ing. Guido Parisi hanno a loro volta illustrato l’operato del C.N.VV.F. e i campi d’intervento tra cui, oltre alla Difesa Civile, il controllo sulle attività a Rischio d’incidente Rilevante, i vari scenari emergenziali in cui si interviene (terremoti, alluvioni, frane, ecc.) che interessano di continuo il territorio nazionale oltre alle investigazioni non solo antincendio connesse e di supporto alla Magistratura.

https://www.meteoweb.eu/2023/06/vigili-del-fuoco-visita-centro-esrin-esa/1001255250/