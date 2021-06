Recupero di una volpe in un canale chiuso in una galleria

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Dalmine intervengono per un recupero di una volpe dentro un canale chiuso in una galleria in via Alzaia, strada che costeggia il fiume Adda. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti. I VVF hanno aperto con il divaricatore la porta in acciaio di accesso alla galleria, in stato di abbandono. Recuperata la volpe è stata affidata all’accalappiacani comunale che la sottoporrà ai controlli veterinari e alla successiva consegna alla protezione animali. Sul posto presente la Polizia locale e Accalappia cani comunale.