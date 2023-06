Gualdo Tadino – incendio di un noto pub.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A partire dalle 6:30 del 12 giugno i vigili del fuoco stanno lavorando in località Vaccara a Gualdo Tadino per l’incendio di un noto pub. Le squadre sono intervenute dai distaccamenti di Gaifana e Gubbio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, il rogo aveva già avvolto la sala principale del locale. L’incendio è stato attaccato da più punti per poterlo contenere e evitarne l’ulteriore propagazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Sul posto il comando ha inviato il nucleo investigativo antincendi (NIAT) per studiare le cause del rogo.