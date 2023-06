Taranto In fiamme il mercato di Piazza Sicilia

Spread the love

Un violento incendio si è verificato improvvisamente nel mercato di Piazza Sicilia a Taranto, causando seri danni alle bancarelle situate nelle vicinanze di Via Emilia. Le autorità stanno indagando per determinare l’origine del fuoco, che si è poi propagato alle strutture del mercato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e impedire che si estendessero ad altre aree di vendita, ma i danni sono significativi. L’area mercatale, situata nel rione Italia Montegranaro, è molto frequentata e la Polizia di Stato è sul posto per supportare le operazioni. Gli investigatori stanno anche esaminando un altro incendio che si è verificato poco prima in Viale Magna Grecia, dove un Apecar utilizzato per la vendita di frutta è stato danneggiato, al fine di determinare se i due episodi siano correlati o meno

