Enorme vasca per spegnere l’elettriche incendiate: la strana soluzione tedesca

Spread the love

La mobilità elettrica presenta ancora tante sfide e una di queste è quella legata all’incendio delle auto: quando un’auto a batteria prende fuoco spesso non si può far altro che lasciarla bruciare, o si può provare a sommergerla in acqua al fine di spegnere le fiamme e interrompere le reazioni chimiche della batteria ormai danneggiata. Per facilitare questa operazione di immersione dell’auto in acqua, la società tedesca Ellermann Eurocon si è inventata Red Boxx, un nome non particolarmente fantasioso per un’enorme vasca rossa in cui si possono immergere le auto in caso di incendio.

https://www.tomshw.it/automotive/enorme-vasca-per-spegnere-lelettriche-incendiate-la-strana-soluzione-tedesca/