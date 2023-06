Messina, da Torre Faro il corteo del “no” al ponte sullo Stretto

Spread the love

Oggi pomeriggio il corteo dei No Ponte, a luglio la manifestazione dei Sì al Ponte. Come sempre ci si divide su questo tema, ma la novità è che i Comitati favorevoli alla grande opera non intendono lasciare la “piazza” al fronte dei contrari e, dunque, si sta preparando un evento, tra Messina e Reggio, che si terrà nelle prossime settimane.

Intanto, oggi è il giorno del corteo dei No, che è partito alle 17 da Torre Faro. A sostegno dell’iniziativa, un manifesto sottoscritto da alcuni comitati e associazioni. «Noi abitanti dei territori dello Stretto di Messina, negli scorsi anni, con la mobilitazione delle nostre intelligenze e dei nostri corpi, avevamo contribuito a bloccare l’iter progettuale e l’avvio dei cantieri, smascherando la natura speculativa e l’impatto devastante del Ponte sullo Stretto. Nonostante la gioia provata all’epoca della messa in liquidazione della società Ponte sullo Stretto, non abbiamo mai pensato di aver “completamente” vinto: la posta in gioco della lotta contro la grande opera non era e non è la difesa dell’esistente, e basta pensare anche solo per un istante ai profitti di Caronte&Tourist col monopolio di fatto dell’attraversamento dello Stretto, o alle frane e alle alluvioni durante le quali esperiamo tutta la fragilità dell’assetto idrogeologico del nostro territorio, per accorgersi che il ‘no al ponte’ può essere un prisma per guardare meglio alla nostra condizione generale; per interrogare radicalmente i nostri bisogni e accorgerci di cosa desideriamo per abitare in modo più felice lo spazio in cui viviamo; per riconsiderare la nostra centralità rifiutando le scelte coloniali imposte dalle istituzioni centrali. Oggi, di fronte alla ripresa a marce forzate dell’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, è urgente riprendere e rendere visibile la mobilitazione per contrastarlo», scrivono i No.