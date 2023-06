Pescatore caduto in acqua – corpo recuperato dal Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

17/06/20 ore 20:00 Lisanza (Va) lago Maggiore. Un pescatore è caduto in acqua dalla propria imbarcazione e non è riemerso. Sul posto i vigili del fuoco del soccorso acquatico e sono in arrivo i sommozzatori. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento Lisanza . I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della persona a diciannove metri di profondità. La salma è stata messa a disposizione delle autorità.