Due Interventi – autoveicolo caduto da area parcheggio con due feriti- salvataggio di una rondine

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 12.15 circa in Mariano Comense via per Arosio per ribaltamento autoveicolo caduto da area parcheggio di un ristorante causa errata manovra. Due persone ferite

I vigili del fuoco del distaccamento di Canzo sono intervenuti questa mattina alle 9 per segnalazione volatile in difficoltà sul tetto di un capannone in Castelmarte via Lambro. L’intervento ha avuto buon esito con il salvataggio della rondine incastrata