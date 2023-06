Mes, tensioni nella maggioranza. Salvini: “Deciderà il Parlamento”. Opposizione attacca

Spread the love

Un parere tecnico del Ministero dell’Economia invita alla ratifica del Mes, negando effetti negativi e anzi ipotizzando un miglioramento del rating dell’Italia. Gelo della Lega nei confronti del suo ministro Giorgetti e opposizioni all’attacco. Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione ospite di Sky TG24 attacca: “Dentro alla maggioranza alcune contraddizioni ci sono e sul Mes sono emerse con forza. E’ surreale che sia stato il capo gabinetto del Mef e non l’opposizione a fare crollare tutta la propaganda della maggioranza sul Mes. Il fatto che questa maggioranza non si decide a ratificare il Mes è un problema per il Paese. Ed è anche un problema per il ministero dell’Economia”.

tg24.sky.it