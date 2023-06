Macchina in “folle” nel lago di Misurina: arrivano i pompieri

Spread the love

Ripescata un’auto nel lago di Misurina. Una vecchia Alfa Romeo 147 grigia è finita nello specchio d’acqua ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortina, per riportarla a riva. È rimasta a bagnomaria per un po’ fino all’altezza dei finestrini, difficile purtroppo che possa tornare a funzionare, se non dopo costose riparazioni.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio, verso le 17.40. Il proprietario l’aveva parcheggiata all’altezza dell’Ufficio turistico e dell’agenzia di Poste italiane (vicino all’istituto Pio XII, per capirsi) e dev’essersi dimenticato d’innestare la marcia o tirare il freno a mano. L’autovettura si è messa in marcia in maniera incontrollata e, grazie al pendio, è finita nell’acqua per almeno una trentina di metri. Ne ha fatta di strada, senza incontrare alcun ostacolo