Schianto in fase di atterraggio Morta la donna di 46 anni precipitata con il parapendio

Non è riuscita a superare la notte Manuela Gasparini, la quarantaseienne di Bressanone che venerdì era rimasta coinvolta in un incidente in parapendio a Gardone Riviera. La donna è morta all’ospedale Civile di Brescia dove era stata trasportata in gravissime condizioni dopo una caduta che le è stata fatale.

Sportiva, grande amante della natura e delle planate in cielo, Gasparini a quanto è stato finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò ha avuto qualche problema mentre rientrava da un volo sul Garda al campo di volo della Val di Sur, ambito per i sorvoli panoramici del lago, ma noto anche per le particolari condizioni di vento che richiedono un buon livello di esperienza e padronanza delle vele. L’atterraggio sembrava sostanzialmente avviato e la donna era quasi prossima a mettere i piedi a terra quando alle 12,30 è stata vista avvitarsi e precipitare a peso morto in verticale.

