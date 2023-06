Spread the love

(ANSA) – MILANO, 26 GIU – Un incendio è scoppiato stamani in uno stabile di piazza Carbonari a Milano e ha comportato lo sgombero di un condominio mentre un uomo rimasto intossicato è stato portato in ospedale. Non è grave.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che avevano sollevato un’alta colonna di fumo nero. (ANSA).