Emozione e commozione per Felice Guastavigna: l’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria rende omaggio al collega scomparso

Spread the love

ALESSANDRIA – Alessandria si è unita in un’intensa emozione questa mattina nell’aula magna della Caserma di Via Don Bosco, dove si è tenuta una cerimonia organizzata dall’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria. L’evento aveva un duplice scopo: raccogliere fondi in memoria del collega Felice Guastavigna, tragicamente scomparso lo scorso aprile, e rendere omaggio al suo coraggio e dedizione senza precedenti.

radiogold.it