Si torna a estrarre gas nel nord Italia

Spread the love

L’Italia riprende ad attivare giacimenti di gas per garantirsi una maggiore autosufficienza nella produzione di energia. Come riporta Il Sole 24 Ore, a luglio entrerà infatti in funzione il giacimento di gas di Selva Malvezzi, nel comune di Budrio, in provincia di Bologna.

Il deposito, sfruttato in passato per quasi trent’anni da Eni ma fermo dal 1984, tornerà operativo grazie all’impegno di due società straniere, l’australiana Po Valley Energy e la britannica Prospex, che sono riuscite a superare tutte le difficoltà burocratiche nonché la storica idiosincrasia di buona parte del nostro paese nei confronti delle trivelle, ottenendo le autorizzazioni necessarie sia dal governo regionale dell’Emilia Romagna, sia dai comuni dell’area.

https://www.wired.it/article/gas-giacimento-emilia-romagna/