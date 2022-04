Torvaianica, il gatto resta intrappolato sull’albero, il suo ‘soccorritore’ pure: salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Un gattino si è arrampicato su albero e non più riuscito a scendere. il gatto, terrorizzato, è salito ancora di più. Dopo un paio d’ore un ragazzo ha tentato l’impresa: si è arrampicato sull’albero per cercare di prendere il gatto. Ma il tentativo è andato a vuoto.

Il giovane è rimasto in precario equilibrio su tronco dell’albero, non riuscendo però nel suo intento salvifico. Sono poi continuati i tentativi, coordinati dalla donna che per prima aveva visto il micio e che per 4 ore è rimasta sul posto. Così come è rimasto – suo malgrado – il ragazzo salito per salvare il gatto, che non è più riuscito a scendere dall’albero.

una volta individuati i proprietari del gatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Che con loro sorpresa, quando sono arrivati hanno trovato sull’albero non solo il gatto, ma anche il ragazzo che voleva salvarlo. Quindi hanno dovuto aiutare entrambi. Il doppio salvataggio si è comunque concluso nel migliore dei modi.