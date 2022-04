Spread the love

quibrescia.it – https://www.quibrescia.it/citta/2022/04/22/brescia-agnellino-in-un-buco-salvato-dai-pompieri/613577/

Brescia. Alle 14 di giovedì 21 aprile una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia è stata impegnata per il salvataggio di un agnello precipitato all’ interno di un buco artificiale in via Castagna, a Brescia.

L’animale, forse sfuggito ad un branco di pecore “in transumanza” sul territorio, è stato recuperato e consegnato ad una fattoria didattica grazie anche all’intervento della Polizia Locale di Brescia.

Ad accorgersi dell’ovino un cittadino indiano che ha sentito i lamenti provenienti da una buca all’interno del Parco del Mella.

Un buco profondo sa cui l’animale non sarebbe potuto uscire da solo. Una pericolosa fenditura nel terreno in cui anche un bambino avrebbe potuto incappare.