tio.ch –

LOSANNA – Voleva recuperare un oggetto, ma è rimasta bloccata con la testa tra le rocce, in riva al lago a Montreux (VD). È accaduto alcuni giorni fa, come riporta 20 Minutes. Per liberare la sventurata dalla scomoda posizione sono dovuti intervenire i pompieri.

Spavento a parte, la donna non ha riportato ferite.