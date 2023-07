Incidente a Vigarano Mainarda (Ferrara): l’auto si infilza nel guard rail, gravi padre e figlio

Spread the love

Ferrara, 12 luglio 2023 – Un’auto esce di strada, e si infilza nel guard rail: padre e figlio di 54 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale ieri sera, verso le 23.45 su via Tortiola, a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara.

Con ogni probabilità si è trattato di un’uscita di strada autonoma.

L’auto, un Volkswagen Tiguan che procedeva in direzione Vigarano, per cause da accertare è finita nell’altra carreggiata, incontrando sulla propria strada il guardrail posto a protezione di un ponticello, che ha infilzato l’auto, fuoriuscendo dalla parte posteriore.

il resto del carlino