Incidente tram a Milano: urto contro un albero, crolla il pantografo. Sei feriti, anche l’autista

Un tram della linea 15 è deragliato nel pomeriggio a Milano in piazza Abbiategrasso per cause che sono ancora al vaglio di Atm e degli agenti della Polizia locale. Il pantografo dell’alimentazione del mezzo, quando il tram è uscito dai binari, è caduto su un’auto il cui conducente non ha riportato gravi conseguenze. Riguardo le cause dell’incidente si ipotizza un ostacolo sui binari o un guasto del tram che è di nuova generazione.

Non vi sono stati feriti gravi ma, a quanto risulta, allo stato sei persone, tra cui due donne di 54 e 80 anni che si trovavano a bordo, hanno avuto bisogno delle cure degli operatori del 118 intervenuti con alcuni mezzi. Sulla linea sono stati predisposti autobus sostitutivi .

