A Senna Comasco la grandine sfonda porta e vetri di una casa: gravi madre e figlia.

(ANSA) – COMO, 04 LUG – Due donne sono state travolte da una ondata di fango e grandine che ha sfondato la porta di casa, in fondo a una discesa, a Senna Comasco.

Dopo le 4 è iniziata la violentissima grandinata.

Le donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state colte all’improvviso mentre erano a letto dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari che hanno portato le due donne in stato di ipotermia all’ospedale Sant’Anna. La prognosi per la madre, ora al pronto soccorso, è riservata mentre la figlia, che era in uno stato maggiore di ipotermia, si trova in terapia intensiva. (ANSA).