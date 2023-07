Trovato morto nel fossato, l’autopsia dice infarto

Spread the love

Infarto cardiaco. È questa la causa ufficiale del decesso di Luca Cappelletti, il 44enne di Montecosaro, il cui corpo senza vita è stato trovato in un canale adiacente alla foce del fiume Tenna in territorio di Fermo, poco lontano dal ponte che collega Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio. Lo ha stabilito l’esame autoptico effettuato ieri sul corpo dell’uomo all’obitorio di Fermo. Un’autopsia difficile visto lo stato della salma, ritrovata tre giorni dopo il decesso in stato di putrefazione. Difficile per il medico legale stabilire se le ferite, le lesioni e le abrasioni, siano state procurate prima del decesso o siano il frutto della terribile opera post mortem di vermi e animali selvatici.

IL RESTO DEL CARLINO