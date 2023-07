VIDEO – Precipita un Canadair greco in azione antincendio

Spread the love

L’incidente di un Canadair greco – all’opera per lo spegnimento degli incendi divampati in questi giorni in Grecia – è avvenuto sopra la città di Karystos, sull’isola di Evia, non lontano da Atene.

Non è ancora chiaro il numero delle vittime. L’incidente è stato “trasmesso” in una trasmissione della Tv di Stato, che ha mostrato l’aereo a bassa quota che scompariva in un canyon, prima che una palla di fuoco fosse vista pochi istanti dopo.

IT.euronews.com

