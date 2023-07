I fuochi d’artificio della festa patronale incendiano i campi

Spread the love

Paura e fiamme, nella serata di martedì, in via san Cristoforo, a Ozzano quando un rogo si è scatenato a seguito dei fuochi di artificio fatti esplodere per la festa patronale di San Cristoforo. A causa del vento forte che soffiava nella serata, infatti, i lapilli del giochi pirotecnici sono caduti in un campo vicino alle abitazioni della zona scatenando un rogo che, per poco, non ha lambito le case e le macchine di quell’area residenziale.

Poco dopo l’accensione, le schegge ardenti hanno iniziato a cadere ovunque, trascinate dal vento, sugli edifici, sui balconi, sui tetti dove sono alloggiati pannelli fotovoltaici, nei campi adiacenti, nei giardini. È stato necessario l’intervento dell’autobotte di emergenza e dei vigili del fuoco, allertati dai Carabinieri.

IL RESTO DEL CARLINO