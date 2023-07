Quei vigili del fuoco stremati a terra, la foto-emblema dell’emergenza incendi in Sicilia: «Turni massacranti»

Spread the love

Sono stati giorni di lavoro intenso per la macchina antincendio che opera in tutta Italia. I roghi hanno interessato diverse regioni ma in Sicilia hanno causato danni e disagi incalcolabili. Numerose le squadre a terra che hanno lottato contro le fiamme.

Una foto pubblicata sui social riassume bene la situazione drammatica e rende onore ai vigili del fuoco, ogni giorno impegnati per la nostra sicurezza. Nello scatto si vedono 3 pompieri stremati dopo aver combattuto con le fiamme a Carlentini (Siracusa). Sono seduti su un marciapiede a riposare. Nei loro volti si legge la fatica immane che hanno dovuto fare per arginare gli incendi salvando persone e case dalla distruzione. Ed è per questo che tutti dovrebbero ringraziarli.

tiscali news