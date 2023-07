VIDEO – Esploso un deposito di munizioni in Grecia

Spread the love

Un deposito di munizioni è esploso in Grecia nell’incendio che ha interessato giovedì la base dell’Aeronautica Militare, a Nea Aghialo, nei pressi di Volos. Le autorità hanno disposto il divieto di circolazione entro un raggio di tre chilometri dal luogo dell’esplosione, mentre oltre 1.000 persone sono state accolte dal Volos Exhibition Center, che allestito per i cittadini sfollati dalle zone minacciate dall’incendio. Nella cittadina di Nea Aghialo alcuni edifici sono rimasti danneggiati a causa della forza dall’esplosione. Non ci sono feriti.

CORRIERE DELLA SERA

VIDEO