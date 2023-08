Verona; fiamme nella notte da un edificio abbandonato.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 3 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in Viale Piave a Verona.

Le fiamme si sono sviluppate in uno stabile, che nel passato ospitava un officina meccanica. Attualmente in stato di abbandono l’edificio viene utilizzato, occasionalmente, come ricovero da senza fissa dimora.

Ad andare a fuoco mobilio e suppellettili di quelli che una volta erano i locali adibiti ad uffici dell’azienda tra il secondo e il terzo livello.

I vigili del fuoco, partiti da Verona con autopompa, autobotte, autoscala e 9 uomini, hanno lavorato fino alle 04.00 per spegnere l’incendio, verificare che non vi fosse nessuno al suo interno, effettuare la bonifica dei tre piani della palazzina e mettere in sicurezza dell’intera area.

Lo stabile, nonostante il rogo, non ha subito danni strutturali importanti.

Sul posto anche Polizia Locale e Polfer.