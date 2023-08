CUORGNÈ – Auto urta una tubatura del gas in via Buozzi; intervento dei VVF

Spread the love

CUORGNÈ – Intervento questa sera, mercoledì 2 agosto 2023, poco prima delle 22.30, in via Bruno Buozzi a Cuorgnè, dei Vigili del Fuoco di Ivrea e Cuorgnè.

Una vettura ha sbandato e urtato una tubatura del gas posta all’esterno di un’abitazione, quindi si è dileguata. I Vigili del Fuoco sono accorsi per procedere alla messa in sicurezza del tubo che perdeva. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cuorgnè e il vice Sindaco Vanni Crisapulli. La strada è stata chiusa al traffico all’altezza di via Valle Sacra. Si attende l’intervento dei tecnici dell’Italgas

