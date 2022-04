Padova, i Vigili del fuoco alla giornata della solidarietà di Abano Terme

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme hanno aderito giovedì 28 aprile dalle 8.30, come da richiesta pervenuta dalla locale amministrazione comunale, alla giornata della solidarietà; iniziativa svoltasi nell’area centrale, zona ZTL per l’occasione divenuta pedonale, che ha visto un’importante affluenza di alunni delle scuole primarie, assieme a genitori, docenti, cittadini e dei numerosi ospiti in vacanza nell’area termale. Tema della manifestazione la sostenibilità come concetto che comprende ambiti ambientali, economici e sociali, intesi come insieme di azioni e comportamenti che insegnano a soddisfare i propri bisogni senza compromettere nel futuro quelli altrui. Ad arricchire di colori la lunga passeggiata, tra hotel e verde lussureggiante, numerosi mezzi con relativi stand anche della Polizia Locale, della Croce Rossa e della Protezione Civile locale; per i Vigili del fuoco presenti APS (Auto Pompa Serbatoi) e automezzo fuoristrada AIB (Antincendio Boschivo) con personale del locale distaccamento a presenziare lo stand VF.