Incendio di box e soccorso ad autovettura fuori strada

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle 5.30 per incendio box autorimessa in Carugo, via Pascoli. A titolo precauzionale venivano evacuati i residenti del condominio poi rientrati nelle rispettive abitazioni. Nessun ferito, solo piccolo malore proprietaria box. Sono In fase di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza. In posto due squadre VVF—————–

—————————————————-

Si segnala un intervento oggi pomeriggio in Montorfano via al Dosso per autovettura fuori strada con persona con malore alla guida