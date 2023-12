Terribile schianto contro il guard rail

Spread the love

Stava transitando in direzione sud sulla Statale Adriatica alla guida della sua Volkswagen Golf quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il guardrail che divide la sede stradale dalla la corsia di accesso al casello di Porto San Giorgio dell’autostrada A14.

Lo spaventoso incidente si è verificato ieri notte, poco dopo l’1,30, e a rimanere ferita è stata una ragazza del posto che si trovava alla guida dell’auto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso di Fermo, ma non ha riportato gravi conseguenze, anche se l’impatto è stato così violento da mandare in frantumi la parte anteriore del mezzo. Ora la palla passa ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

