Video: Camion militare esplode sull’autostrada al confine tra Brasile e Guyana

Il veicolo trasportava carichi tra le città di Boa Vista e Bonfim, al confine tra Brasile e Guyana.

Il camion dell’infanteria della giungla trasportava attrezzature di manutenzione quando si è ribaltato intorno alle 15:00, ferendo due soldati. Sono stati soccorsi con ferite lievi e portati al Posto Medico della Guarnigione nella capitale dello stato.

L’esercito ha dichiarato che la causa dell’incidente non è chiara e è in corso di indagine. Il Brasile ha rafforzato la sua presenza militare al confine settentrionale del paese, in seguito all’escalation delle tensioni dopo la minaccia del Venezuela di invadere la regione dell’Essequibo.

Informazioni da CNN.

VIDEO