Inclusione e integrazione disabili a scuola: a che punto siamo

Oggi, vista dall’esterno, sembra che la scuola abbia fatto dei grandi passi avanti in riguardo all’inclusione e all’integrazione delle persone con disabilità. In realtà sappiamo che non è così perché, ogni anno, mancano gli insegnanti di sostegno, gli educatori e, quando servono, le figure sanitarie per l’assistenza infermieristica. Il problema è che, spesso, si hanno delle strutture che non sono accessibili a cui si aggiunge la carenza di figure assistenziali fondamentali per la frequenza scolastica, fanno si che sovente si parta da una grave condizione di svantaggio