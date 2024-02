Messina, peschereccio affonda al molo Norimberga: recuperato dai vigili del fuoco. Indagini in corso

Spread the love

Questa mattina, personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è intervenuto per il recupero di un peschereccio affondato dinnanzi al molo Norimberga del porto dello Stretto. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine.

Sotto la guida del funzionario Nicolò Bellinghieri, i vigili del fuoco hanno valutato il pericolo per la navigazione e hanno proceduto al recupero delle parti emerse, in particolare della Tuga in legno. L’operazione è stata eseguita utilizzando un’autogrù manovrata dal capo reparto Nunzio Peditto, proveniente dalla sede centrale.

Durante le operazioni, il personale della Capitaneria di Porto era presente per svolgere gli adempimenti di competenza. Le indagini sulle cause dell’affondamento sono attualmente in corso.