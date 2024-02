Spread the love

Incidente mortale Colfrancui, frazione di Oderzo in provincia di Treviso, oggi, lunedì 5 febbraio, intorno alle 15. Un’auto con a bordo due giovanissimi è uscita di strada in via Fraine ed è finita dentro ad un fossato pieno d’acqua: una ragazza di 25 anni, è morta sul colpo.

LEGGO.IT