VIDEO – Paura sul volo Orio-Vilnius, l’aereo sbanda e finisce fuori dalla pista d’atterraggio 

Momenti di paura sul volo partito da Orio al Serio e diretto a Vilnius. Nelle fasi di atterraggio nella capitale lituana, l’Airbus320 della compagnia Avion Express ha sbandato – come si vede nel video – ed è finito fuori dalla pista. I piloti hanno fatto sbarcare i 179 passeggeri, che non hanno riportato ferite, in sicurezza. Lo scalo è rimasto chiuso per circa due ore e mezza dopo l’incidente.

Video X/Breaking Aviaton News and Videos