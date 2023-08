Chengdu (CHN), un oro ed un bronzo per le Fiamme Rosse alle Universiadi 2023

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO SPORT

Prime soddisfazioni da Chengdu, in Cina, dove si stanno disputando le Universiadi 2023, che vedono impegnati, tra gli altri, anche i nostri atleti delle Fiamme Rosse.

Dalla sciabola a squadre è arrivata una splendida medaglia d’oro, conquistata dal nostro Alberto Arpino, che – insieme ai compagni della squadra azzurra Cavaliere, Mignuzzi e Dreossi – ha ottenuto una stupenda vittoria: i nostri sciabolatori hanno sconfitto, nell’ordine, l’Azerbaijan per 45-31, la Polonia con il punteggio di 45-30, il Kazakhistan in semifinale per 45-26 ed in finale la Corea del Sud (che nel 2019 aveva conquistato il titolo a Napoli) con il punteggio di 45-38.

Dal canottaggio è invece arrivata una bella medaglia di bronzo: la nostra Arianna Noseda, componente dell’”Otto rosa” assieme a Borriello, El Idrissi, Colasante, Benvenuti, Pedrola, Ascalone, Zerboni e la timoniera Clerici è riuscita a salire sul podio, terminando la gara al terzo posto, dietro Cina ed Olanda.