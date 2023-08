Norvegia travolta dalla tempesta Hans: falla in una diga, parte una grande evacuazione

Spread the love

Roma, 9 agosto 2023 – La tempesta Hans si è abbattuta sulla diga di Braskereidfoss, in Norvegia, dove si è aperta una falla, dopo che sulla regione si sono abbattute pesanti piogge. L’impianto è pertanto andato in sovraccarico a causa di un guasto e il livello di allarme nella zona ha portato le autorità a disporre l’evacuazione degli abitanti, in particolare, nei pressi della centrale idroelettrica di Braskereidfoss, che è stata allagata a causa dell’eccesso d’acqua affluita dal fiume Glomma.

“L’acqua ha gradualmente iniziato a fuoriuscire dal lato della diga e al momento non vengono prese misure presso la centrale”, ha affermato la polizia norvegese.

Ad essere colpito dalle piogge più forti degli ultimi 25 anni è stato soprattutto il sud, dove i fiumi hanno raggiunto livelli record. E proprio il fiume Glama, il più lungo del Paese, ha rotto gli argini a Braskereidfoss spingendo le autorità ad evacuare circa 700-800 persone. Inoltre una donna sulla settantina è morta dopo essere caduta in un ruscello. Tutte le strade principali tra Oslo e Trondheim sono state chiuse per il rischio frane.

