VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Poco dopo le 12.00 due squadre di Vigili del fuoco provenienti da Civitanova Marche e da Fermo, sono intervenute sulla strada provinciale Veregrense per un incidente frontale tra due auto. Cinque le persone coinvolte. Gli operatori VVF hanno usato cesoie e divaricatore idraulici per estrarre il conducente di una delle due auto e consegnarlo alle cure dei sanitari. Successivamente è stata messa in sicurezza la zona dell’incidente.