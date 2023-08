Metro B: stazione Cavour chiusa causa borseggio

Spread the love

Stazione della metro B chiusa causa borseggio. Questo quanto ha determinato l’interdizione parziale della fermata della metropolitana in direzione Rebibbia-Jonio nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto.

L’intervento delle forze dell’ordine intorno alle 13:30 dopo che tre giovani manolesta hanno derubato un passeggero a bordo di un vagone del treno. Uno scippo avvenuto – come da prassi – in prossimità della stazione. Una volte fermatosi il convoglio i tre sono scappati sulla banchina.

Una fuga rocambolesca, il gruppo di borseggiatori infatti, al fine di guadagnarsi la fuga, ha danneggiato sia il tornello di uscita che il gabbiotto del personale Atac che si trova in prossimità degli ingressi della stazione.

Allertato il numero unico per le emergenze in via Cavour sono intervenuti gli agenti dei commissariati Viminale e Esquilino di polizia che hanno cominciato le ricerche dei tre ladri, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.

ROMATODAY.IT