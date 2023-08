VIDEO – Vigili del fuoco di ritorno da una chiamata di emergenza, si sono imbattuti nella chiesa in fiamme – un vigile del fuoco ferito

Spread the love

ORANGE COUNTY, Florida – Un vigile del fuoco della contea di Orange è stato portato all’ospedale dopo aver lavorato per spegnere un incendio in una chiesa a ovest di Orlando martedì sera.

In un post sui social media , i vigili del fuoco di Orange County hanno affermato che l’incendio ha causato il crollo del tetto, ma i membri dell’equipaggio sono stati in grado di rimuovere in sicurezza il pompiere dall’edificio al 10 di North Hiawassee Road.

VIDEO –