Esplode il condizionatore e l’appartamento viene “inghiottito” da fuoco e fumo: salvato 50enne

Spread the love

Esplode il condizionatore e l’appartamento viene “inghiottito” da fuoco e fumo. E’ stato il delirio in via Regione Siciliana, ad Agrigento, dove sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Pompieri e agenti, per prima cosa, si sono sincerati sulla presenza o meno di persone all’interno della casa, al quarto piano dello stabile. Nell’appartamento c’era il proprietario: un cinquantenne che dormiva e che, di fatto, non si era accorto di nulla. L’uomo è stato subito messo in salvo ed evacuato. Così come è stato sgomberato, in via precauzionale, l’intero palazzo.

agrigentonotizie.it