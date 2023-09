Salerno, ottimi risultati del G.S. VV.F. “Carrino” di Brindisi ai Campionati italiani di beach sprint di Canottaggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 – SPORT

Presso l’arenile di Santa Teresa a Salerno si sono svolti dal 25 al 27 agosto i Campionati italiani di beach sprint di Canottaggio, specialità che prevede una fase di corsa, 500 metri in barca con slalom e nuovamente una fase di corsa a terra.

Anche quest’anno il gruppo sportivo vigili del fuoco “Carrino” di Brindisi, grazie al suo presidente Giulio Capuano ed al funzionario Roberto Galluzzo, ha preso parte alla regata, dimostrando ancora una volta l’imposizione a livello nazionale.

Il gruppo sportivo, allenato da Antonio Coppola, si è presentato al campionato con sei atleti, distribuiti su ben cinque barche, riuscendo anche a portare a Brindisi un titolo italiano.

Il quattro di coppia con timoniere categoria senior maschile, composto da Matteo Galluzzo, Daniele Crastolla, Nicola Centonze, Matteo Palazzo e Davide Palazzo al timone, dopo aver ottenuto il settimo tempo nei time trials, ha vinto i quarti di finale e le semifinali, battendo anche l’equipaggio favorito per la vittoria del titolo. In finale A, il quadruplo dei Vigili del fuoco è riuscito ad ottenere la medaglia d’oro al termine di una gara perfetta che li ha visti sempre in testa.

Bene anche il singolo beach sprint, per la categoria under 19 maschile di Davide Palazzo e il singolo categoria senior maschile di Daniele Crastolla, entrambi al quarto posto ad un passo dal podio.

Infine il due di coppia categoria under 19 maschile di Nicola Centonze e Matteo Palazzo, campione d’Italia in carica, si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo a causa di un repentino cambio della direzione del vento e della corrente durante la semifinale.

Un ringraziamento per l’organizzazione si deve in particolare al comandante dei vigili del fuoco di Salerno, Ing. Carlo Federico, ed a tutto il personale del Comando che hanno offerto grande ospitalitĂ agli atleti VV.F. partecipanti.