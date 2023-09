Incidente sul lavoro, 46enne urta cavi alta tensione e muore folgorato

Spread the love

Incidente sul lavoro a Castel di Sangro (L’Aquila). Antonio Di Lollo, 46 anni, originario di Roccaravindola, è rimasto folgorato ed è morto dopo aver urtato alcuni cavi dell’alta tensione. L’uomo, titolare di una piccola impresa di tinteggiatura, stava ristrutturando la facciata di un capannone quando, a causa probabilmente di una manovra imprudente, si sarebbe avvicinato con il cestello elevatore a contatto con i cavi dell’alta tensione. I sanitari dell’equipaggio del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo senza alcun esito: per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia la compagna e il figlio di 11 anni.

tgcom24