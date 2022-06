Omicidio-suicidio a Vanzaghello, muoiono un uomo e una donna

Spread the love

Omicidio-suicidio a Vanzaghello. La tragedia oggi, sabato 11 giugno, attorno alle 14.30, in una palazzina di due piani, in via Arno. Hanno perso la vita un uomo di 61 anni D.F., asssicuratore, e una donna di 57. Ancora incerta la dinamica dei fatti sui quali stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legano e della stazione di Castano Primo.

Subito dopo l’allarme, lanciato da una vicina di casa, l’intervento della ambulanza della Croce azzurra, ma i soccorsi sono stati inutili. Uno dei due corpi senza vita è stato trovato nel cortile della palazzina. L’altro nella casa, al secondo piano.